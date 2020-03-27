В Італії від коронавірусу померли 47 лікарів

Світові новини:З початку спалаху коронавірусу в Італії вже захворіли понад 6 тисяч медпрацівників.

Внаслідок захворювання новим коронавірусом в Італії померло вже 45 лікарів. Про це повідомляє CNN із посиланням на Асоціацію лікарів Італії.

«45 лікарів, що здали позитивний тест на коронавірус, померли в Італії», - йдеться у повідомленні.

За словами президента Асоціації Філіппо Анеллі, нині медиками в країні не вистачає захисних засобів для лікарів.

Як повідомлялося, за даними Worldmeters, станом 14.00 27 березня в світі заражено коронавірусом 549 324 осіб, з них 128 672 одужали і 24 0871 померли.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 - летальні, чотири людини одужали.