Метро в Стамбулі обладнують температурними сканерами

Світові новини:Метро Стамбула обладнують температурними сканерами.

У стамбульській підземці почали встановлення температурних сканерів, насамперед ними обладнають станції лінії "Мармарай", яка з’єднує європейську та азійську частини міста тунелем під Мармуровим морем.

Відповідне рішення ухвалено міністерством транспорту та інфраструктури Туреччини.

"У рамках боротьби з коронавірусом температуру тіла пасажирів контролюватимуть за допомогою теплових камер, установлених на станціях "Мармарай", - повідомили в міністерстві.

Пасажири з підвищеною температурою не зможуть продовжити подорож – їх доправлятимуть на додаткову перевірку.

Як повідомлялося, влада Туреччини в рамках боротьби з коронавірусом оголосила про припинення авіаційного сполучення з іншими країнами та обмеження міжміських перевезень.