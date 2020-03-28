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Фонд Порошенка відправив 3 000 продуктових наборів

Фонд Порошенка відправив 3 000 продуктових наборів
04:02 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новини України:За останніми даними, у світі заражено коронавірусом 559 351 осіб, з них 128 781 одужали і 25 360 померли.

Активісти партії "Європейська солідарність" відправили 3 000 продуктових наборів від Фонду Порошенка нужденним людям, які звернулися по допомогу. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Сьогодні наш офіс перетворився на справжній волонтерський хаб. Дякую Марині та активістам "Європейської солідарності", які відправили 3 000 продуктових наборів від Фонду Порошенка для людей, які звернулися за допомогою до нашої онлайн платформи Солідарність - доброта об'єднує. Пакунки отримають пенсіонери, багатодітні сім’ї та люди з інвалідністю, адже саме вони перебувають у групі ризику", - йдеться у дописі.

Зазначається, що зараз, коли "пандемія коронавірусу охопила увесь світ, дуже важливо єднатися і допомагати один одному. Щодня наш фонд відправляє реанімаційне обладнення по всій Україні та забезпечує лікарні апаратами штучної вентиляції легень".

Фото: Facebook Петро Порошенко

"Усіх, хто ще не зареєструвався на сайті https://v2020.org.ua/, закликаю заходити і ставати волонтером, благодійником, або залишати свої контакти, якщо ви потребуєте допомоги. Впевнений, разом ми збережемо життя і здоров’я людей і переможемо пандемію!" - написав Порошенко.

Фонд Порошенка відправив 3 000 продуктових наборів

Як повідомлялося, Фонд експрезидента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка передав партію реанімаційного медичного обладнання у Львівський обласний госпіталь.

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Днями Київська міська клінічна лікарня швидкої допомоги отримала 10 апаратів штучної вентиляції легенів, які були відновлені коштом Фонду Порошенка. Партію обладнання від Фонду Порошенка отримала також Міська клінічна лікарня № 21 у Дніпрі.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 - летальні, 5 людей одужали.

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Порошенко, Допомога, Коронавірус, Продуктові набори, Фонд Порошенка, Блігодійність.
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