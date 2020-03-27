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Заступник генпрокурора Трепак пояснив чому захотів звільнитись

Заступник генпрокурора Трепак пояснив чому захотів звільнитись
20:24 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Трепак вважає, що нове керівництво Офісу генпрокурора може зупинити реформу прокуратури.

Заступник генпрокурора Віктор Трепак написав рапорт на звільнення з Офісу генпрокурора після того, як генеральний прокурор Ірина Венедіктова змінила функціональні обов'язки своїх заступників. Про це він сказав у коментарі "Дзеркалу тижня".

"Сьогодні подав заяву про відставку з посади заступника генерального прокурора. Таке рішення прийняв після того, як генпрокурор Ірина Венедіктова змінила функціональні обов'язки заступників. Зокрема, у мене забрано курування діяльністю двох департаментів, – які здійснюють процесуальне керівництво у "справах Майдану", та у справах, які розслідуються слідчими СБУ", - зазначив Трепак.

За його словами, такий перерозподіл повноважень є способом впливу на нього та втручання у здійснення його повноваженнь прокурора.

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"Тобто можна стверджувати про порушення гарантій незалежності прокурора, що прямо заборонено законом. Справа в тому, що моя посада не є суто адміністративною – з нею пов'язаний цілий комплекс процесуальних повноважень, передбачених КПК України, що є невід'ємними від тих кримінальних проваджень, які я курував до сьогоднішнього ранку. А це, зокрема, "справи Майдану" та справа про вбивство Катерини Гандзюк. Перерозподіл повноважень між заступниками генерального прокурора унеможливлює подальше виконання мною вищевказаних процесуальних повноважень у таких справах, а отже означає моє фактичне усунення від них у повному обсязі", - вказує Трепак.

Він наголосив, що його фактичне відсторонення від "справи Гандзюк" відбулося тоді, коли слідство у ній вийшло на фінішну пряму.

"Твердження генпрокурора І.Венедіктової про те, що при зміні моїх функціональних обов'язків за мною залишаються ті ключові справи, якими я займався, є просто словами. Адже виведення з моєї компетенції відповідних підрозділів позбавляє мене як заступника генпрокурора процесуальних та організаційних можливостей належно організовувати розслідування цих справ. Таке рішення на нинішньому етапі розслідування цих справ вважаю не виправданим і не виваженим, оскільки це не сприятиме ефективному розслідуванню", - стверджує він.

При цьому Трепак запевняє, що не перебільшує своєї ролі і значення у розслідуванні цих "справ Майдану" і "справи Гандзюк". За його словами, групи прокурорів у цих справах є компетентні.

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Водночас він не виключає, що прокурорам, які наразі займаються розслідуванням цих справ, не дадуть працювати так, як потрібно.

"Передбачаю й інше: розпочата з такими складнощами реформа прокуратури, яка вперше за весь час незалежності України запровадила її кадрове очищення і кардинальну зміну принципів роботи, буде припинена. А це означатиме, що все повернеться до попередньої практики, до схем і "вирішення питань". На превеликий жаль, є всі підстави говорити про втрачені можливості для утвердження в Україні нової за суттю прокуратури", - зазначив він.

Як повідомлялося, Трепак курував слідство у справі Гандзюк і домігся екстрадиції з Болгарії Олексія (Москаленка) Левіна, який підозрюється у причетності до убивства Гандзюк.

Відповідно нового розподілу обов'язків, який зробила генпрокурор Ірина Венедіктова, замість Трепака курувати департамент нагляду за спеціальними органами правопорядку буде її новипризначений заступник Олексій Симоненко.

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Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook повідомила, що перерозподілила обов'язки між своїми заступниками. Водночас вона запевнила, що не відсторонювала Трепака від слідства у справі Катерини Гандзюк.

Трепак був призначений заступником генпрокурора у жовтні 2019 року ексгенпрокурором Русланом Рябошапко. З 2015 по 2016 роки обіймав посаду першого заступника голови Служби безпеки України.

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Генпрокурор, Офис Генпрокурора, Звільнення, Трепак.
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