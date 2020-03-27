У МОЗ анонсували роботу Штабу з подолання наслідків коронавірусу

Новини України:Штаб з ліквілації наслідків коронавірусу цілодобово та буде реагувати на загрози викликані епідемією коронавірусу в Україні.

До штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, викликаної коронавірусом, будуть залучені всі наявні державні ресурси. Штаб реагуватиме на загрози, які створює епідемія COVID-19.

Про це повідомляється на сторінці МОЗ у Facebook.

"Завданням штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації є реагування на загрози, які створює епідемія коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації дозволить зібрати всю важливу інформацію про поширення коронавірусної хвороби COVID-19, оперативно приймати рішення та реагувати на загрози, які створює епідемія. Штаб працюватиме цілодобово.

"До роботи штабу та вирішення питань я буду залучати всі наявні державні ресурси та структури, щоб не допустити масштабного поширення коронавірусної хвороби та ліквідувати всі наслідки", - наголосив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.