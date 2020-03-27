Вже четверо українців вилікувалось від коронавірусу

Новини України:МОЗ повідомило, що троє дорослих та одна дитина перемогли коронавірус.

В Україні четверо людей одужало від коронавірусної хвороби COVID-19, серед них - одна дитина.

Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Радий повідомити, що є й позитивні новини. Сьогодні ми маємо вже чотири випадки одужання від коронавірусної хвороби. Усі - в Чернівецькій області. Серед них - три дорослих, одна дитина. Також очікується сьогодні ще п’ятий на виписку", - сказав Ляшко.

Він додав, що результати тесту будуть відомі сьогодні до кінця дня, і їх повідомлять сьогодні на другому брифінгу.