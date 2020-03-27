На Тернопільщині серед інфікованих коронавірусом мати з дитиною

Новини України:За минулу добу було зафіксовано 26 новик випадків інфікування коронавірусною інфекцією у Тернопільській області.

У Тернопільській області серед 26 хворих на Covid-19 - мати та її дитина.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

"На Тернопільщині напередодні увечері зафіксовано 26 випадків Covid-19, серед хворих – дитина. 23 хворих із Монастириського району, один випадок – летальний. Covid-19 підтверджено в одинадцятирічної дитини та її мами з Монастириського району, які перебувають в Тернопільській міській дитячій лікарні", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що серед захворілих – один 57-річний мешканець житель міста Заліщики, який лікується в Тернопільській лікарні швидкої допомоги.

Окрім нього, захворів 55-річний житель Тернополя. Він звернувся до сімейного лікаря і перебуває на самоізоляції.

Виявлено коронавірус і в мешканця Золотого Потоку Бучацького району.

Як повідомляло агентство, два дні тому на Тернопільщині захворіли два пенсіонери та два сімейні лікарі з Монастириського району, один лікар з Центру первинної медико-санітарної допомоги та невролог лікарні того ж району, мешканець сусіднього Бучацького району.

На Тернопільщині надзвичайну ситуацію оголошено минулого тижня, коли було зареєстровано перший випадок із захворювання на коронавірус.