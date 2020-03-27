В Україні вже майже 200 людей захворіло на коронавірус

Новини України:26 березня було виявлено ще 40 випадків захворювання COVID-19 в Україні.

В Україні зафіксовано 196 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я

Станом на 22:00 26 березня в Україні 196 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

З них 5 летальних, 1 пацієнт одужав. За добу виявлено 40 нових випадків.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 1 050 зразків, крім того зразки досліджують і обласні лабцентри. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.