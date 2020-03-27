США обігнали Китай та Італію за кількістю інфікованих коронавірусом

Світові новини:США стали країною, яка найбільшою мірою охоплена пандемією, у штатах захворіло 82404 особи.

США випередили інші країни по числу зафіксованих випадків зараження новим коронавірусом.

Такі оцінки привели в четвер Університет Джонса Хопкінса і газета The New York Times.

За інформацією університету, який проводить підрахунки на основі даних федеральних і місцевих влад, в США виявили 82 404 випадки інфікування, померли 1178 осіб. На другому місці Китай, де зареєстрували 81 782 випадки і 3291 летальний результат, на третьому - Італія (80 589 випадків зараження, 8251 летальний результат).

Згідно з наведеними університетом даними, в США найбільше випадків зараження зафіксували в штатах Нью-Йорк (37 802), Нью-Джерсі (6876) і Каліфорнія (3802).

The New York Times констатувала, що ситуацію в США посилила "серія помилок і втрачених можливостей", що стосуються заходів по боротьбі з поширенням вірусу в країні. Вчені попереджали, що США в якийсь момент стануть країною, яка буде найбільшою мірою зачеплена пандемією, нагадує видання, відзначаючи, що "цей момент настав у четвер".