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Польський Сейм схвалив антикризову програму на €45 мільярдів

Польський Сейм схвалив антикризову програму на €45 мільярдів
15:03 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Антикризову програму ще має має затвердити Сенат країни і підписати президент РП.

Cейм Польщі після засідання, яке тривало майже 18 годин схвалив антикризову програму дій для підтримки економіки країни на суму 212 млрд злотих (понад 45 млрд євро).

Зокрема, передбачається, що трудові мігранти з інших країн, у тому числі із України, можуть розраховувати на автоматичне продовження терміну дії робочих віз і карт перебування на період епідемії і щонайменше 30 днів після її завершення.

Загалом, антикризовий пакет у Польщі складатиметься з п’яти основних блоків: захисту робочих місць, підтримки системи охорони здоров’я, безпеки фінансової системи, підтримки підприємництва, а також розвитку інвестицій в публічному секторі.

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Підприємцям, які у зв’язку з епідемією коронавірусу матимуть значне зниження доходів, держава покриє 40% зарплат працівникам до рівня середньої зарплати. У випадку продовження терміну закриття дитсадків та шкіл, батькам, які залишатимуться вдома з малолітніми дітьми (до 8-ми років) надаватиметься соціальна допомога терміном до 14 днів.

Уряд Польщі також планує звільнити маленькі фірми (до 9 осіб) від сплати соціальних відрахувань на три місяці, якщо фірму було зареєстровано до 1 лютого.

У пакеті підтримки бізнесу передбачаються кредитні гарантії, мікропозики, часткове відновлення роботи в неділю закладів торгівлі, а також тимчасове призупинення соціальних відрахувань до бюджету.

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Згідно з планами уряду, для підтримки системи охорони здоров’я буде виділено 7,5 млрд злотих (понад 1,7 млрд євро) на забезпечення лікарень та медичних установ усім необхідним для протидії коронавірусу, а також модернізації усієї медичної системи країни.

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Сейм, Польща, Польский сейм, Коронавірус, Антикризова програма.
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