На Шрі-Ланці - перший летальний випадок коронавірусу

Світові новини:Майже половина всіх відомих випадків коронавірусу діагностована у США (104 тисячі 256 випадків), Італії (86,5 тисячі) та КНР (81 тисяча 394).

Перший летальний випадок унаслідок епідемії коронавірусу зареєстрували на Шрі-Ланці. Про це повідомляє Asian Tribune.

"65-річний пацієнт з Covid-19, який проходив лікування в Інфекційній лікарні штату Ангода, сьогодні помер", - повідомили у міністерстві охорони здоров'я Шрі-Ланки.

Також повідомляється, що загальна кількість підтверджених випадків Covid-19 на Шрі-Ланці зросла до 110. Загальна кількість пацієнтів, які одужали, становить 9 осіб.

Як повідомлялося, кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі (з початку пандемії) наразі становить 605 262. Ці випадки зафіксовані у 199 країнах. 27 607 пацієнтів померли, 134 074 одужали.