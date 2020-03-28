У Словаччині карантин зробили більш м'яким

Світові новини:Майже половина всіх відомих випадків коронавірусу діагностована у США (104 тисячі 256 випадків), Італії (86,5 тисячі) та КНР (81 тисяча 394).

Влада Словаччини вирішила дозволити працювати частині торговельних об'єктів, зачинених раніше через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Slovak Spectator.

"Уряд відкриває деякі крамниці, що були зачинені протягом останніх двох тижнів у межах заходів боротьби з коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

Рішення стосується об'єктів, що продають товари для садівництва, будівельні матеріали, побутову та комп’ютерну техніку та інших. Ці торговельні компанії повинні будуть дотримуватися тих же гігієнічних стандартів, що й продуктові магазини.

Клієнти повинні носити маски, мати можливість скористатись дезінфектором та дотримуватись дистанції у 2 метри. У торговельному залі зможе перебувати тільки 1 покупець на 25 квадратних метрів площі.

Як повідомлялося, кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі (з початку пандемії) наразі становить 605 262. Ці випадки зафіксовані у 199 країнах. 27 607 пацієнтів померли, 134 074 одужали.