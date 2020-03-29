У Туреччині за добу 1704 нові випадки коронавірусу

Світові новини:В лікарнях Туреччини в реанімаційних відділеннях перебуває 445 осіб, одужали 70 людей.

За добу в Туреччині виявлено 1704 нові випадки інфікування коронавірусом, 16 людей померли. Загальна кількість інфікованих - 7402, померлих - 108. Про це розповів міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа.

«28 березня було зроблено 7641 тест, виявлено 1704 випадки інфікування, 16 людей померли», - заявив міністр.

Загалом, станом на 28 березня було проведено 55464 тести, випадків інфікування - 7402, 108 людей померли.

Міністр вкотре закликав населення до максимальної ізоляції.

Як повідомлялося, 27 березня у Туреччині оголосили про припинення авіаційного сполучення з іншими країнами та обмеження міжміських перевезень, у всіх провінціях країни створюють спеціальні ради на чолі з губернаторами, які забезпечуватимуть виконання цих заходів та в разі потреби встановлюватимуть додаткові обмеження.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі (з початку пандемії) наразі становить 605 262. Ці випадки зафіксовані у 199 країнах. 27 607 пацієнтів померли, 134 074 одужали.

Майже половина всіх відомих випадків коронавірусу діагностована у США (104 тисячі 256 випадків), Італії (86,5 тисячі) та КНР (81 тисяча 394).