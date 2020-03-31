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В Нідерландах росте кількість жертв COVID-19

В Нідерландах росте кількість жертв COVID-19
19:16 Сьогодні Телеграф

Світові новини:За добу в Нідерландах померли 175 заражених коронавірусною інфекцією.

У Нідерландах кількість хворих на коронавірусну інфекцію зросла до 12 595, за добу померло 175 людей.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

"За останню добу 175 пацієнтів померли, виявлено 845 нових хворих. Загалом (у країні - ред.) 12 595 хворих і 1039 померлих", - зазначають в установі.

У Нідерландах всі заходи та зустрічі заборонені до 1 червня. Це стосується і подій, на які збирається менш як 100 осіб. Людей закликали не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.

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Також було прийнято рішення закрити до 6 квітня школи, дитсадки, бари, ресторани, спортклуби. Супермаркети працюватимуть.

Через коронавірус скасували щорічний пісенний конкурс "Євробачення-2020", який мав проходити у Роттердамі.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldоmeter, загальна кількість випадків COVID-19 у світі становить 802 556, з них летальних 39 012, одужало 172 319 осіб.

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Все по темі:

Вирус, Карантин, Пандемия, Нідерланди, Коронавірус, Covid-19.
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