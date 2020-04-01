Які заборони вводять у Білорусії після карантину

Світові новини:Заборона буде діяти протягом трьох місяців.

У Білорусі тимчасово заборонили вивозити з країни гречку, часник і цибулю.

Про це повідомляє прес-служба Ради Міністрів Республіки Білорусь.

«Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 31 березня 2020 року № 185 встановлено тимчасову заборону на вивезення за межі Республіки Білорусь гречки, гречаної крупи, цибулі, ріпчастої цибулі і часнику незалежно від країни їхнього походження, у тому числі якщо вони підпадають під митні процедури експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території та реекспорту», – йдеться в повідомленні.

Основні положення постанови набирають чинності після її офіційного опублікування і діють протягом трьох місяців.