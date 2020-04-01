Нас чекає найбільша криза з часів Другої світової

Світові новини:25 млн осіб у світі можуть залишитися без роботи.

Криза, яку викликала у світі пандемія коронавірусу, є найважчою з часів Другої світової війни. Про це під час своєї доповіді заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, повідомляє ВВС.

За його словами, коронавірус є загрозою для всього людства, а також буде мати економічні наслідки, які спровокують рецесію.

"Це дає підстави вважати, що це дійсно найбільша криза з тих, з якими нам доводилося стикатися з часів Другої світової війни", - сказав генсек ООН.

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За оцінками ООН, внаслідок спалаху коронавірусу у всьому світі може бути втрачено до 25 млн робочих місць. Антоніу Гутерріш також прогнозує, що рівень глобальних інвестицій знизиться до 40%.

"Covid-19 - це найбільше випробування, з яким ми зіткнулися з моменту створення ООН", - зазначив чиновник.

За останніми даними, у світі зафіксовано 874 081 випадок зараження коронавірусом. З них 43 291 людина померла і 185 194 успішно вилікувалися.