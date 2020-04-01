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Принц Чарльз зробив відеозвернення до народу Британії

Принц Чарльз зробив відеозвернення до народу Британії
21:19 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Світові новини:Спадкоємець британського престолу принц Чарльз вже не має симптомів коронавірусу. Однак хвороба змусила його подивитись на своє життя зовсім по-іншому.

Одразу після подолання COVID-19 син Єлизавети ІІ звернувся до британців та розповів про свою недугу.

Зважаючи на небезпеку пандемії коронавірусу звернення принц Чарльз записав на відео, яке поширив у мережі. Ролик представник британської монархії створив у палаці Балморал, що у Шотландії. Саме там принц Чарльз та його дружина Камілла перебувають на самоізоляції.

Син Єлизавети ІІ зізнався, що мав легкі прояви COVID-19, тому з легкістю пережив хворобу. Однак навіть після одужання принц Чарльз вирішив дотримуватись дистанції з іншими людьми та продовжує перебувати на карантині.

"Подолавши коронавірус, який, на щастя, проявився лише слабо вираженими симптомами, я відчуваю, що перебуваю по інший бік пандемії. Але я все ще дотримуюся дистанції при спілкуванні з людьми і продовжую ізоляцію. Ми всі чогось навчимося завдяки цьому дивному і тривожного досвіду: коли не можна бути поруч з родиною і друзями, а нормальний ритм життя раптово зруйнувався", – зазначив він.

Принц Чарльз висловив подяку всім медикам, які в час пандемії коронавірусу працюють понаднормово, забувши про свої сім'ї чи відпочинок. Окрім цього, представники Букінгемського палацу висловили слова співчуття всім тим, чиї родичі померли від ускладнень COVID-19. Наприкінці звернення принц закликав приділяти більшу увагу старшим людям, які в найбільшій небезпеці через коронавірус.

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25 березня принц Чарльз оголосив, що хворий на коронавірус. Тест на COVID-19 здавала і його дружина Камілла, однак її показники були негативними. Своїм прикладом 71-річний британець хотів показати, що ніхто не застрахований від хвороби.

Вже менш, ніж за тиждень, 30 березня стало відомо, що принц Чарльз одужав та більше не має симптомів недуги. Деталей лікування представники монархії не розголошують. Водночас інсайдери пояснюють, що принц Чарльз не хоче привертати увагу ЗМІ до своєї історії боротьби з коронавірусом, адже тисячі людей наразі борються за своє життя.

Зазначимо, що станом на 31 березня у світі зафіксували 823 200 інфікованих коронавірусом. Від ускладнень хвороби померли 40 633 людей. Водночас вдалося одужати 174 333 пацієнтам.

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Королева, Принц Чарльз, Єлизавета ІІ, Королівська родина.
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