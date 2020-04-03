Розваги на карантині: розповідаємо про досвід громадян Великої Британії

Світові новини:Жителі Великої Британії знайшли чудовий спосіб, як розважитися на карантині і вийшли на вулицю, щоб потанцювати.

При цьому вони дотримувалися безпечної дистанції, щоб запобігти інфікуванню.

Карантин – справжнє випробування для мільйонів людей, які змушені залишатися вдома. Багато втратили роботу, не мають змоги зустрітися з рідними чи не встигли повернутися з-за кордону до закриття кордонів. Проте британці на власному прикладі показують, що в ізоляції можна і повеселитися, головне – дотримуватися безпечної дистанції, щоб не було близького контакту із сторонніми людьми.

У мережі з'явилося запальне відео, де жителі однієї з вулиць Великої Британії вийшли зі своїх будинків та почали танцювати просто на дорозі. На цьому місці подібні танці відбуваються кожного для об 11 годині ранку. Під час танцю мешканці перебувають на безпечній відстані один від одного.

Ролик свідчить про те, що навіть у складний час, який зараз переживає вся планета, можна знайти позитив і не впадати у відчай. Головне – дбати про здоров'я та життя і дотримуватися усіх правил, які можуть врятувати від інфікування.

Зазначимо, станом на 1 квітня у Великій Британії кількість хворих на COVID-19 складала 25 504 людини. Від зараження коронавірусом померли 2 356 людей, з яких 563 пішли з життя за останню добу. Кількість пацієнтів, які одужали, становить 179 і це число не зростає з 31 березня.