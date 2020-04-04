У Грузії - перша смерть від коронавірусу

Світові новини:Пацієнтку госпіталізували 31 березня, вона мала супутні захворювання.

У Грузії внаслідок епідемії коронавірусу померла перша пацієнтка - 79-річна жителька міста Марнеулі. Про це повідомляє Грузія Online.

"У Грузії померла пацієнтка, інфікована коронавірусом. Жертвою недуги стала 79-річна мешканка Марнеулі", - йдеться у повідомленні.

"31 березня до департаменту критичної медицини нашої клініки доставили пацієнтку у критичному стані віком 79 років, у якої було підтверджено наявність коронавірусу. В анамнезі у пацієнтки відзначався різкий дефіцит ваги протягом останніх 6 місяців. Була підтверджена двостороння пневмонія, сепсис. Сьогодні о 9 годині ранку, на жаль, було зафіксовано летальний результат", - заявив директор лікувального закладу Леван Ратіані.

Як повідомлялося, загалом у світі наразі зафіксовано 1 118 562 випадки коронавірусної інфекції, 59 226 людини померли, 229 274 особи одужали.