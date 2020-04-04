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У Франції чоловік із ножем напав на перехожих

У Франції чоловік із ножем напав на перехожих
17:03 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Нападника затримано. Триває розслідування.

У Франції чоловік з ножем напав на перехожих та відвідувачів магазинів, у результаті - двоє людей загинули, восьмеро - поранені.У Франції чоловік з ножем напав на перехожих та відвідувачів магазинів, у результаті - двоє людей загинули, восьмеро - поранені. Про це повідомляє BMF.TV.

«Близько 11.00 у суботу чоловік з ножем напав на кількох перехожих, а також на відвідувачів магазинів, включаючи тютюнову торговельну точку і м'ясний відділ», - йдеться у повідомленні.

У результаті трагедії, яка трапилася у місті Роман сюр Ізер у департаменті Дром (на південному сході Франції), наразі підтверджено двоє загиблих, семеро перебувають у важкому стані, один отримав легке поранення.

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Як повідомляється, зловмисник не мав при собі документів, і його мотиви поки що не відомі.

За словами самого нападника, він 1987 р.н., має суданську національність та отримав кілька місяців тому статус біженця у Франції.

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Франция, Напад, Загиблі, Поранені, Ніж.
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