У Франції чоловік із ножем напав на перехожих

Світові новини:Нападника затримано. Триває розслідування.

У Франції чоловік з ножем напав на перехожих та відвідувачів магазинів, у результаті - двоє людей загинули, восьмеро - поранені.У Франції чоловік з ножем напав на перехожих та відвідувачів магазинів, у результаті - двоє людей загинули, восьмеро - поранені. Про це повідомляє BMF.TV.

«Близько 11.00 у суботу чоловік з ножем напав на кількох перехожих, а також на відвідувачів магазинів, включаючи тютюнову торговельну точку і м'ясний відділ», - йдеться у повідомленні.

У результаті трагедії, яка трапилася у місті Роман сюр Ізер у департаменті Дром (на південному сході Франції), наразі підтверджено двоє загиблих, семеро перебувають у важкому стані, один отримав легке поранення.

Як повідомляється, зловмисник не мав при собі документів, і його мотиви поки що не відомі.

За словами самого нападника, він 1987 р.н., має суданську національність та отримав кілька місяців тому статус біженця у Франції.