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У Британії за добу померли 708 людей

У Британії за добу померли 708 людей
19:39 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:У світі наразі зафіксовано 1 139 112 випадків COVID-19, з них 61 144 летальних, 236 214 людей одужали.

У Великій Британії внаслідок пандемії коронавірусу протягом останньої доби померли 708 людей, загальна кількість летальних випадків в країні наразі становить 4 313. Про це повідомляє Daily Mail.

"П'ятирічна дитина стала однією з 708 людей, які померли (упродовж доби - ред.) внаслідок коронавірусу у Британії, що призвело до зростання смертності в країні до 4 313 осіб", - йдеться у повідомленні.

Кількість нових випадків зараження коронавірусом у Великій Британії зросла на 3 735 осіб до 41 903-х випадків, що є найменшим показником протягом доби за період у чотири дні.

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Як повідомлялося, у світі наразі зафіксовано 1 139 112 випадків COVID-19, з них 61 144 летальних, 236 214 людей одужали.

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Британия, Смерть, Пандемия, Хвороба, Коронавірус.
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