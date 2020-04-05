Європа пережила один з найсильніших квітневих морозів за останні 10 років

Світові новини:Аномальні морози охопили райони південно-східної Європи у четвер, 2 квітня.

Похолодання довелося на час цвітіння дерев. Багато виноградники і фруктові плантації зазнали близько 100% збитку. Метеорологи вважають, що це було одне з найхолодніших квітневих ранків за десятиліття, повідомляє The Watchers.

У четвер особливо холодні погодні умови настали в Словенії, Сербії, північно-східній частині Італії, Хорватії та Угорщини. На півночі Хорватії температура опустилася до -5,9 ° C. У Словенії місцями похолодало до -9,4 ° C.

Як повідомлялося раніше, північні райони Албанії засипало снігом. В Італії знищено до близько половини яблук сортів Гала і Голден, які складають до 70% всіх яблук в країні.

Перші квіти, приносить кращі фрукти, вже втрачені, що призводить до відчутного зниження загальної кількості та якості врожаю. Хімічне проріджування здійснити неможливо, фермерам доведеться виконувати його вручну.

Слідом за хвилею морозів метеорологи прогнозують настання вологої погоди, яка охопить більшу частину Греції, окремі райони болгарсько-турецького кордону, де пройдуть сильні зливи.