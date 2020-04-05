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У Селени Гомес діагностували біполярний розлад

У Селени Гомес діагностували біполярний розлад
14:17 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Популярна співачка Селена Гомес зізналася, що у неї діагностували біполярний розлад.

Нещодавно Майлі Сайрус запустила в Instagram авторське шоу Bright Minded, гостею якого і стала Гомес.

Під час бесіди співачка зізналася, що пару місяців тому прийшла на обстеження в McLean Hospital в Массачусетсі. Її турбували постійні перепади настрою, неможливість впоратися з депресивним станом і інші ментальні проблеми. Там лікар після довгої розмови і поставив їй діагноз.

"Коли я була маленькою, то дуже боялася гроз. Тоді моя мама принесла купу книг, в яких пояснювалася природа грози. Вона сказала мені, що чим більше я буду знати про свій страх, тим менше я буду його боятися. І це спрацювало! Такий підхід допомагає мені прориватися через складні часи".

 
 
 
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Vulnerable ain’t easy believe me, but I go there

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomez)

Співачка додала, що тепер вона спокійна, бо знає, що з нею відбувається, а також після детального вивчення перебігу хвороби, вона не боїться за своє майбутнє.

"Я з Техасу. Там ми не говоримо про психічне здоров'я. Ти повинен виглядати круто ... А потім ми бачимо, як в дітей і підлітків зростає злість через необхідність відповідати стандартам і неможливості бути собою", - сказала вона.

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У листопаді минулого року Селена повинна була відкривати American Music Awards-2019 двома новими піснями, але ніяк не могла вийти на сцену. Співачка дуже хвилювалася - виступ на церемонії повинен був стати першим живим виконанням за останні два роки. В результаті у неї трапилася панічна атака.

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Все по темі:

Селена Гомес, Психиатрия, Консультация, Лікарі, Біполярний розлад.
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