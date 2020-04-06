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У Нідерландах міністр із поліцією перевіряли чи дотримуюються люди карантину

У Нідерландах міністр із поліцією перевіряли чи дотримуюються люди карантину
03:07 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:У Нідерландах, станом на 5 квітня, кількість хворих на коронавірус зросла до 17 851 особи.

У Нідерландах через сонячну погоду люди не дотримуються умов карантину. У цьому переконався міністр юстиції Ферд Грапперхаус, який разом з правоохоронцями цієї суботи перевіряв парки Амстердама.

Попри максимальний штраф по всій країні – 400 євро за ігнорування правил, у парках та на пляжах гуляє досить багато людей, які не дотримуються дистанції. У країні справжня весна – 19 градусів тепла. Дорослі та діти бавляться на дитячих майданчиках, гуляють біля водойм.

У туристичному Волендамі, що біля моря, навіть працювало кафе, а у центрі Гааги біля комплексу Бінненгоф, у якому розташовані Генеральні штати (парламент Нідерландів) і резиденція прем'єр-міністра, встановили ятку з морозивом. Люди відпочивали на лавочках та галявині навпроти будівлі Бінненгоф.

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Досить багато порушників карантину можна було побачити також у містечку під назвою Урк. Навіть люди похилого віку, які через коронавірус у групі ризику, гуляють без захисту, хоча вони вже з'явилися в аптеках та магазинах. Щоправда, є й ті, хто не ризикує і залишається вдома, а свіжим повітрям дихає зі свого балкона.

Як повідомлялося, в Амстердамі на вихідних заборонили гуляти в парках та плавати каналами. За порушення у місті було введено штраф 390 євро. Таке рішення оголосила мер Амстердама Фемке Халсема у п’ятницю, 3 квітня.

Як відомо, у Нідерландах до 28 квітня продовжили обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу. Школи, дитсадки, бари та ресторани не мають працювати. Під час прогулянок люди, які не проживають разом, повинні зберігати дистанцію 1,5 метра. За порушення передбачено максимальний штраф 400 євро.

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Полиция, Карантин, Уряд, Нідерланди, Коронавірус.
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