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Королева Єлизавета ІІ записала відеозвернення до нації (Відео)

Королева Єлизавета ІІ записала відеозвернення до нації (Відео)
09:02 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Світові новини:Її Величність закликала до самодисципліни та рішучості і зазначила, що лише спільними зусиллями можна вирішити цю проблему.

Коронавірусна хвороба стала справжнім викликом для всієї планети. Королева Великої Британії звернулася до нації з Віндзорського замку, де перебуває на самоізоляції. Кожного року вона вітає британський народ з Різдвом, проте сьогодні вп'яте за 68 років свого правління виступила з офіційним зверненням до нації в телеефірі.

Єлизавета II зазначила, що на долю британців випало багато випробувань у цей непростий час. 

"Я говорю з вами в надзвичайно непростий час. Час, коли порушено нормальне життя всієї нашої країни: для когось це вже обернулося горем, для багатьох наступили фінансові труднощі, і колосальні зміни звичного життя торкнулися всіх нас", – каже Її Величність.

Єлизавета ІІ висловила сподівання, що в майбутньому всі зможуть пишатися тим, як британський народ зустрів ці труднощі і є таким ж сильним, як і попередні покоління. 

 
 
 
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Her Majesty The Queen addresses the UK and Commonwealth in a special broadcast recorded at Windsor Castle.

Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily)

"Такі риси, як самодисципліна, спокійна життєствердна рішучість і співчуття до ближнього, як і раніше є основними в нашій країні", – зазначила королева. 

Її Величність закликала усіх залишатися вдома та подякувала тим, хто дотримується карантину. Вона висловила вдячність робітникам Національної служби охорони здоров'я та всіх тих, хто приймає участь у боротьбі з коронавірусом. Королева наголосила, що кожен член суспільства відіграє важливу роль у вирішенні складної ситуації, яка панує зараз у світі. 

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Зазначимо, до цього з подібними промовами королева виступала лише чотири рази: в 1991 році під час війни в Перській затоці, в 1997 році після смерті принцеси Діани, в 2002 році, коли пішла з життя мати Її Величності і в 2012 році з нагоди 60-річчя її перебування на престолі.

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Королева, Нация, Єлизавета ІІ, Велика Британія, Європа, Звернення, Підтримка, Коронавірус, Офіційне звернення.
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