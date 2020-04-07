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У Бельгії збільшилась кількість випадків коронавірусу

У Бельгії збільшилась кількість випадків коронавірусу
17:12 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Загальна кількість жертв коронавірусу в Бельгії досягла показника у 2035 осіб.

За останні 24 години ще у 1380 людей у Бельгії був діагностований коронавірус, таким чином, загальна кількість інфікованих у цій країні з початку спалаху хвороби сягнула 22194. Такі дані з посиланням на Федеральне міністерство охорони здоров’я Бельгії оприлюднило видання "The Brussels Times".

"Ще у 1380 людей тест на COVID-19 виявився позитивним. Серед них 587 проживають у Фландрії, 734 – у Валлонії, 62 – у Брюсселі, інформації про місце проживання ще 19 осіб немає. Загальна кількість випадків інфікування в Бельгії з початку пандемії досягла 22194", - йдеться у публікації.

Із числа нових хворих 314 були госпіталізовані. Наразі у лікарнях перебувають 6012 пацієнтів з діагнозом коронаввірус, із них 1260 - у відділеннях інтенсивної терапії. Водночас, за добу, що минула, 171 пацієнта виписали з лікарень після одужання від коронавірусу.

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Протягом минулих 24 годин у Бельгії від коронавірусу померли ще 162 людини. Загальна кількість жертв коронавірусу в Бельгії досягла показника у 2035 осіб.

Станом на ранок вівторка 7 квітня у світі всього зафіксовано майже 1,35 мільйона випадків інфікування COVID-19, включаючи до 75 тисяч загиблих та понад 285 тисяч тих, хто одужали.

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Бельгия, Пандемия, Хвороба, Коронавірус.
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