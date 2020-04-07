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В Іспанії зросла кількість інфікованих коронавірусом

В Іспанії зросла кількість інфікованих коронавірусом
13:46 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:В Іспанії підтверджено 140 510 випадків інфікування.

В Іспанії кількість померлих від коронавірусу (COVID-19) за останню добу збільшилася на 743 людини, що є першим зростанням після чотирьох днів спаду. Про це повідомляє El Pais.

"Згідно з офіційними даними МОЗ, опублікованими у вівторок, 7 квітня, в Іспанії від коронавірусу померли 743 людини за останні 24 години. Це перше зростання за останні чотири доби", - йдеться у повідомленні.

Кількість загиблих від COVID-19 в Іспанії нині становить 13 798 осіб. Загалом в країні підтверджено 140 510 випадків інфікування.

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Як повідомлялося, за останніми даними Worldmeters, у світі зареєстровано понад 1,35 млн випадків інфікування коронавірусом. З них 75 896 людей померли, 290 643 одужали.

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Карантин, Іспанія, Лікарня, Коронавірус.
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