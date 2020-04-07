В Іспанії зросла кількість інфікованих коронавірусом

Світові новини:В Іспанії підтверджено 140 510 випадків інфікування.

В Іспанії кількість померлих від коронавірусу (COVID-19) за останню добу збільшилася на 743 людини, що є першим зростанням після чотирьох днів спаду. Про це повідомляє El Pais.

"Згідно з офіційними даними МОЗ, опублікованими у вівторок, 7 квітня, в Іспанії від коронавірусу померли 743 людини за останні 24 години. Це перше зростання за останні чотири доби", - йдеться у повідомленні.

Кількість загиблих від COVID-19 в Іспанії нині становить 13 798 осіб. Загалом в країні підтверджено 140 510 випадків інфікування.

Як повідомлялося, за останніми даними Worldmeters, у світі зареєстровано понад 1,35 млн випадків інфікування коронавірусом. З них 75 896 людей померли, 290 643 одужали.