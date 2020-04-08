Джонсон другу ніч перебуває у реанімації

Світові новини:Представник прем'єр-міністра у вівторок заявив, що стан Джонсона стабільний, і він залишається в "доброму гуморі".

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який лікується від коронавірусної хвороби COVID-19, провів другу ніч у реанімації лондонської лікарні "Сент-Томас". Про це повідомляє BBC.

«Борис Джонсон провів другу ніч у відділенні інтенсивної терапії, продовжуючи лікуватися від коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначалося, Джонсон отримує стандартну кисневу терапію і дихає без будь-якої допомоги, як-от штучна вентиляція легень або неінвазивна респіраторна підтримка.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб, який тимчасово очолює уряд, висловив упевненість, що Джонсон вилікується.

«І я впевнений, що він (Джонсон - ред.) упорається, бо якщо я щось і знаю про цього прем'єр-міністра, то це те, що він боєць. І він повернеться до керма і проведе нас через цю кризу в короткі терміни», - заявив Рааб.

Як повідомлялося, глава уряду Великої Британії Борис Джонсон ніч проти вівторка провів у відділенні інтенсивної терапії через загострення коронавірусної хвороби.

55-річний прем'єр був госпіталізований у неділю ввечері.

За даними сайту Worldоmeter, станом на ранок 8 квітня у світі зафіксовано 1 431 951 випадок коронавірусу, зокрема 82 085 летальних, 302 209 людей одужало.

У Британії кількість зафіксованих випадків коронавірусу становить 55 242, смертей – 6 159.