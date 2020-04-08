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Папа Римський висловився з приводу коронавірусу у світі

Папа Римський висловився з приводу коронавірусу у світі
16:31 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Папа Римський назвав пандемію відповіддю природи на зміни клімату.

Папа Римський Франциск вважає, що пандемія коронавірусу є однією з відповідей природи на дії людей, які ігнорують екологічну кризу.

"Ми не реагували на часткові катастрофи. Хто зараз говорить про пожежі в Австралії чи пам'ятає, що 18 місяців тому човен міг перетнути Північний полюс, тому що всі льодовики розтанули? Хто зараз говорить про повені?" - сказав понтифік.

На його думку, спалах коронавірусу COVID-19 стався через безвідповідальне ставлення людей до природи.

"Я не знаю, чи було це помстою природи, але це, безумовно, є відповіддю природи", - заявив Папа.

Він також висловив стурбованість популістськими заявами деяких політиків, які, за його визначенням, нагадують промови Гітлера в 1933 році.

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"Мене турбує лицемірство деяких політичних діячів, які говорять про те, що можуть стикнутися з кризою, про проблему голоду в світі, але водночас виробляють зброю", - наголосив Франциск.

За його словами, людство має вповільнити темпи виробництва і споживання, а також навчитися розуміти і світ природи.

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Папа Римский, Религия, Карантин, Пандемия, Коронавірус.
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