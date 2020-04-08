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Екіпаж французького авіаносця "Шарль де Голль" заражений на Covid-19

Екіпаж французького авіаносця "Шарль де Голль" заражений на Covid-19
18:06 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Близько 40 членів екіпажу атомного авіаносця ВМС Франції "Шарль де Голль" відправлено на обсервацію через підозру на коронавірусну хворобу.

Про це інформує у середу Міністерство збройних сил Франції, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"На борту авіаносця "Шарль де Голль", який нині перебуває в Атлантиці та виконує завдання у межах операції Foch, близько 40 моряків перебувають в обсервації та під посиленим медичним наглядом. Вони мають симптоми, схожі на COVID-19. Ці перші симптоми з'явилися нещодавно", - заявили у французькому оборонному відомстві.

Зазначається, що на борту єдиного французького атомного авіаносця діє команда медиків, які мають у своєму розпорядженні реанімаційне обладнання.

На авіаносці розпочалося тестування екіпажу на коронавірус, а також проводиться розслідування джерел можливої появи COVID-19 на борту.

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За даними сайту Worldоmeter, у світі зафіксовано 1 446 992 випадки коронавірусу, зокрема 83 090 летальних, 308 684 особи одужали.

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Франция, Экипаж, Авианосец, Коронавірус, Шарь де Голь.
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