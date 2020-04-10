Автомобілі Макрона обладнали антивірусними бар'єрами

Світові новини:До контролю за дотриманням карантину міністерство внутрішніх справ залучило 160 тис. поліцейських і жандармів.

Двадцять автомобілів з автопарку президента Франції обладнали спеціальними прозорими панелями, які відділяють пасажирів від водія, захищаючи від передачі вірусів під час розмови.

Панелі виготовила компанія Usipanel з Тулузи (південь Франції) в рамках боротьби з епідемією коронавірусу, повідомляє jeanmarcmorandini.com.

«Ми звернулися до Єлисейського палацу, запропонувавши ці бар’єри, і отримали упродовж дня згоду на обладнання автівок президента та його радників», - розповів співзасновник компанії Франсуа Шантріо.

Як повідомлялося, від 17 березня у Франції діє суворий режим карантину. Громадяни можуть полишати домівки лише в нагальних потреба, які чітко визначені правилами. На кожний вихід треба заповнювати спеціальну паперову форму або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси, дати і часу виходу з дому.

За порушення режиму – штраф у 135 євро або позбавлення волі на кілька місяців.