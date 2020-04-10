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П'ятниця, 10.04.2020
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Джонсон через місяць може повернутись до роботи

Джонсон через місяць може повернутись до роботи
12:43 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Британський прем'єр почувається добре та перебуває в гарному настрої.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який зараз перебуває у лікарні з коронавірусом, зможе повернутися до своїх обов'язків через місяць. Про це повідомляє Sky News з посиланням на урядові джерела.

Як зазначається, попри те, що зараз Джонсону не загрожує небезпека, в Уайтхоллі є побоювання, що «мине щонайменше місяць, перш ніж він повернеться на роботу».

Глава МЗС Британії Домінік Рааб, який на час хвороби Джонсона виконує обов’язки прем'єр-міністра країни, заявив, що не розмовляв з ним після госпіталізації.

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«Я думаю, що особливо важливо ... дозволити йому зосередитися на одужанні. Ми в уряді все це передбачили», — зазначив він.

У четвер ввечері стало відомо, що Джонсона, хворого на COVID-19, перевели з реанімації до звичайної лікарняної палати.

Як повідомлялося, до відділення інтенсивної терапії в лондонській лікарні Святого Томаса 55-річний Джонсон потрапив увечері у неділю, 5 квітня, через загострення коронавірусної хвороби.

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Все по темі:

Британия, Джонсон, Хвороба, Лікування, Коронавірус.
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