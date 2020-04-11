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У Болгарії на Великдень відкриють храми
У Болгарії на Великдень відкриють храми
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У Болгарії на Великдень відкриють храми

У Болгарії на Великдень відкриють храми
09:26 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: balkaneu.com

Світові новини:Станом на п’ятницю в Болгарії зафіксовано 635 випадків коронавірусу, 25 із них летальні. Одужали в країні 54 особи.

У Болгарії у Вербну неділю і на Великдень православні церкви будуть працювати, але зі значними обмеженнями: служби проходитимуть поза храмами, ікони дезінфікуватимуть, а віряни муситимуть дотримуватися безпечної відстані. Про це домовлено на зустрічі прем’єр-міністра Бойка Борисова з патріархом Болгарської православної церкви Неофітом, повідомляє IBNA.

«Співрозмовники обговорили безпекові заходи під час Вербної неділі та Великодня. Було погоджено, що великодні служби будуть проводитися на подвір’ї храмів, ікони будуть дезінфіковані, а віряни муситимуть дотримуватися безпечної відстані», - йдеться у повідомленні.

Вірян також закликають носити захисні маски.

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Прем'єр-міністр Болгарії також заявив, що вперше не піде до церкви на Великдень, і закликав вірян проявити відповідальність і дивитися службу по телебаченню.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі підтверджено 1 614 396 випадків коронавірусу, з них 96 788 летальних, 362 409 осіб одужали.

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Болгария, Церква, Великдень, Європа, Коронавірус, Храми.
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