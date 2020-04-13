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В Італії значний спад смертей за останні три тижні

В Італії значний спад смертей за останні три тижні
00:31 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Світові новини:Італія повідомила про найменшу кількість смертей від коронавірусу за добу за понад 3 тижні.

"В Італії, що найбільше з країн Європи потерпіла від епідемії коронавірусу, за добу помер 431 пацієнт з коронавірусною хворобою COVID-19, це найменше число за понад три тижні, від 19 березня", - йдеться у повідомленні.

За даними Агентства цивільного захисту країни, загальна кількість померлих в Італії сягнула 19899.

Крім того, зростає кількість тих, хто не потребує перебування у відділенні інтенсивної терапії, і загалом навантаження на лікарні зменшується, повідомив керівник служби цивільного захисту Анжело Борреллі.

У світі від коронаірусу видужало майже 400 тисяч осіб

За останніми даними у світі 1 796 429 осіб заразилися коронавірусом. З них 110 030 пацієнтів померли, 412 102 - одужали.

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Италия, Пандемия, Смерти, Коронавірус, Інфіковані, Померлі.
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