Вчені спрогнозували, де у Європі буде наступний спалах коронавірусу

Світові новини:Британія може виявитися серед європейських країн, які найбільш важко постраждають від коронавируса.

Таку думку висловив старший радник британського уряду Джеремі Фаррар, що входить в Науково-консультативну групу з надзвичайних ситуацій (SAGE). За його словами, розширення тестування допоможе британцям виграти час, щоб дозволити службі охорони здоров'я впоратися з кризою, і витягти "уроки".

Відзначимо, що станом на 12 квітня число померлих від коронавируса в британських лікарнях перевищило 10 тисяч - це не рахуючи померлих в результаті Covid-19 в будинках для людей похилого віку або у себе вдома.

Згідно з даними за сьогоднішній день, 657 людей померли в Англії, 24 в Шотландії, 18 в Уельсі і 11 в Північній Ірландії.

В даний час в країні щоденні показники відповідають найгіршим показниками найбільш постраждалих країн Європи - Італії та Іспанії.

Британська влада вже заявляли, що хочуть до кінця квітня налагодити тестування до 100 тис чоловік щодня, проте критики вказують, що до наміченої цифри ще далеко.

Фаррар також зазначив, що друга і третя хвилі вірусу, найімовірніше, неминучі, а створення вакцини - єдиний надійний шлях виходу з нинішньої надзвичайної ситуації.