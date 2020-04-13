Вчені спрогнозували, де у Європі буде наступний спалах коронавірусу

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Понеділок, 13.04.2020
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14:38 Сьогодні Телеграф lenta.ua Фото: Twitter

Світові новини:Британія може виявитися серед європейських країн, які найбільш важко постраждають від коронавируса.

Таку думку висловив старший радник британського уряду Джеремі Фаррар, що входить в Науково-консультативну групу з надзвичайних ситуацій (SAGE). За його словами, розширення тестування допоможе британцям виграти час, щоб дозволити службі охорони здоров'я впоратися з кризою, і витягти "уроки".

Відзначимо, що станом на 12 квітня число померлих від коронавируса в британських лікарнях перевищило 10 тисяч - це не рахуючи померлих в результаті Covid-19 в будинках для людей похилого віку або у себе вдома.

Згідно з даними за сьогоднішній день, 657 людей померли в Англії, 24 в Шотландії, 18 в Уельсі і 11 в Північній Ірландії.

В даний час в країні щоденні показники відповідають найгіршим показниками найбільш постраждалих країн Європи - Італії та Іспанії.

Британська влада вже заявляли, що хочуть до кінця квітня налагодити тестування до 100 тис чоловік щодня, проте критики вказують, що до наміченої цифри ще далеко.

В Італії значний спад смертей за останні три тижні

Фаррар також зазначив, що друга і третя хвилі вірусу, найімовірніше, неминучі, а створення вакцини - єдиний надійний шлях виходу з нинішньої надзвичайної ситуації.

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Все по темі:

Англия, Лондон, Британия, Пандемия, Великобританія, Спалах коронавірусу.
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