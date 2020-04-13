Скачать
Понеділок, 13.04.2020
Медики Івано-Франківської області заражені на коронавірус
Медики Івано-Франківської області заражені на коронавірус
Друга хвиля пандемії коронавірусу пройде у листопаді
Друга хвиля пандемії коронавірусу пройде у листопаді
Помер знаменитий футбольний тренер Мішель Ідальго
Помер знаменитий футбольний тренер Мішель Ідальго
Як великі живописці зображували Страсний тиждень у давнину (Фото)
Як великі живописці зображували Страсний тиждень у давнину (Фото)

У Німеччині зростає кількість інфікованих

У Німеччині зростає кількість інфікованих
18:33 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Світові новини:У Німеччині за останню добу підтверджено 2537 нових випадків захворювання на COVID-19.

Позитивна динаміка простежується другий день поспіль. Напередодні приріст становив 2821 випадків, до того – 4133.

Загалом, за даними RKI, станом на 13 квітня в країні підтверджено 123 016 випадків інфікування коронавірусом і 2 673 смерті, що на 126 більше, ніж у неділю, 12 квітня.

У середу, 15 квітня, німецький уряд буде радитися з урядами федеральних земель щодо подальших кроків стосовно обмежень контактів.

Тим часом самі німці здебільшого підтримують продовження карантинних обмежень. Зокрема, згідно з результатами опитування соцслужби YouGov, 44% респондентів виступають за продовження заходів після 19 квітня, до якого вони введені, 12% - за їх посилення.

Друга хвиля пандемії коронавірусу пройде у листопаді

78% німців заявили, що неухильно дотримуються обмежувальних заходів, 18% - частково, 2% - не дотримуються.

Обмеження контактів було введено в Німеччині 22 березня і пізніше продовжено до 19 квітня.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Пандемия, Німеччина, Коронавірус, Інфіковані.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Дякуємо всім, хто допомагає боротися з коронавірусною хворобою: Google представив новий Doodle
02 МОЗ: в Україні зафіксовано 3102 випадки COVID-19
03 Інфікованих коронавірусом у світі 1,8 мільйонів осіб
04 Який відсоток українців буде інфікований на Covid-19
05 МОЗ прогнозує пік епідемії коронавірусу на 17 квітня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Ухвалили зміни до держбюджету 2020 року
Ухвалили зміни до держбюджету 2020 року
Через кількість заражених Києво-Печерську Лавру взяли на карантин
Через кількість заражених Києво-Печерську Лавру взяли на карантин
ІМІ оголосив конкурс для затримання фейків на коронавірус
ІМІ оголосив конкурс для затримання фейків на коронавірус
Який базовий гардероб радить дизайнер Андре Тан
Який базовий гардероб радить дизайнер Андре Тан
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся