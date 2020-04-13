Паризького священика оштрафували за пасхальну службу

Світові новини:Священикові за порушення карантинних обмежень виписали 135 євро штрафу.

У Парижі священика, який, незважаючи на введений через коронавируса карантин, провів пасхальну службу, оштрафували на 135 євро.

Відзначається, що церква Сен-Ніколя дю Шардоне в центрі Парижа вирішила провести великодню літургію з віруючими, хоч збори в релігійних спорудах у Франції зараз заборонені.

Поліція приїхала в храм після того, як жителі довколишніх будинків почули з церкви звуки органу сповістили про це поліцейських.

Усередині храму знаходилися близько 40 віруючих. Священикові довелося заплатити за порушення штраф в розмірі 135 євро. При цьому віруючих, які відвідали службу, не оштрафували.

Церква Сен-Ніколя дю Шардоне, як відзначають медіа, відома своїм консерватизмом і вірністю традиціям.