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В Італії від коронавірусу померли понад 21 тисяча людей

В Італії від коронавірусу померли понад 21 тисяча людей
06:39 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Деякі з найбільш постраждалих регіонів країни, такі як Ломбардія, довше зберігатимуть суворі карантинні обмеження.

В Італії кількість смертей від коронавірусної хвороби перевищила 21 тисячу. Про це повідомляє Corriere della Sera.

"В Італії з початку епідемії коронавірусу щонайменше у 162 488 людей виявили вірус Sars-CoV-2 (це на 2 972 більше, ніж учора, зростання сьогодні становить 1,9%). З них 21 067 померли (+602 порівняно з учорашнім днем), а 37 130 людей (+1 695 від учора) були виписані з лікарень", - йдеться у повідомленні Служби цивільного захисту Італії.

Водночас, у регіонах, що менше постраждали від пандемії, від сьогодні дозволено поновити діяльність деяких торгівельних підприємств, включаючи крамниці, що продають книги, канцтовари та дитячий одяг. Водночас, тут діють жорсткі правила щодо гігієни та обмеження кількості клієнтів, яку можна обслуговувати одночасно.

Гренландія стала першою країною світу, яка вилікувалась від коронавірусу

За даними сайту Worldometer, на цей час у світі зафіксовано 1 947 860 хворих СOVID-19, з них 460 238 осіб одужало, 121 793 людини померло.

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Италия, Смерть, Коронавірус, Covid-19.
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