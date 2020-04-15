Скачать
Середа, 15.04.2020
Кількість заражених на Covid-19 у світі сягнула два мільйони
Кількість заражених на Covid-19 у світі сягнула два мільйони
В Україні зафіксували 3764 випадки інфікованих Covid-19
В Україні зафіксували 3764 випадки інфікованих Covid-19
Всі гравці італійської команди видужали від Covid-19
Всі гравці італійської команди видужали від Covid-19
Добірка найгарніших фото у стилі "Flat Lay" до Великодня 2020
Добірка найгарніших фото у стилі "Flat Lay" до Великодня 2020

Австрія почала послаблювати карантин

Австрія почала послаблювати карантин
12:56 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:В Австрії розпочався перший етап поступового зняття обмежень, запроваджених у зв’язку з пандемією коронавірусу.

У вівторок уперше за місяць у країні відкрилися більшість магазинів, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Загалом відчинили двері близько 14 300 закладів торгівлі - невеликі точки, а також садово-будівельні магазини незалежно від розміру. Роботу відновили магазини господарських товарів, одягу та взуття, окулярів, квітів, книгарні та інші крамниці. Головна вимога – їхня площа не має перевищувати 400 квадратних метрів.

Також відкрилися автомийки на АЗС (без самообслуговування), майстерні з ремонту автомобілів та велосипедів, як і відновилася торгівля залізом, деревом та коштовними металами, запрацювали ломбарди.

У всіх закладах торгівлі обов’язково носити маски та дотримуватися дистанції – у крамницях площею до 400 кв. м може перебувати максимум 20 покупців одночасно (1 людина на 20 кв. м). Власникам магазинів, які пускатимуть більше клієнтів, загрожує штраф до 3600 євро.

При цьому в Австрії щонайменше до кінця квітня продовжують діяти обмеження на вихід із дому. Уряд закликав населення здійснювати лише нагальні покупки. Проте від самого ранку перед садово-будівельними супермаркетами Відня спостерігалися черги.

Планується, що з 2 травня запрацюють усі інші магазини (зокрема, меблеві та електротоварів), а також торговельні центри. З деякими обмеженнями відкриються і перукарні.

Решта підприємства сфери послуг, заклади громадського харчування й готелі, якщо все йтиме за планом, почнуть поступово відкриватися з 15 травня. Косметичні крамниці, салони манікюру і педикюру - з 18 травня. З 1 червня розчинять двері фітнес-центри.

НАТО посилить партнерство з Україною задля боротьби з пандемією

Але спершу, наприкінці квітня уряд проведе нову комплексну оцінку ситуації, на основі якої й ухвалюватимуться подальші рішення.

За останніми даними, в Австрії зафіксовано понад 14 160 випадків Covid-19 (384 летальних), більше половини хворих – понад 7,6 тис. осіб – уже одужали.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Вена, Карантин, Пандемия, Європа, Австрія, Правила карантину.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Google представив новий Doodle: подяка кур'єрам та працівникам служб доставки
02 Володимир Зеленський: 20-ті числа квітня будуть ключові для українців
03 Кількість заражених на Covid-19 у світі сягнула два мільйони
04 НАТО посилить партнерство з Україною задля боротьби з пандемією
05 Чистий четвер 2020: прикмети та звичаї на цей день
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Коли запрацює метро та громадський транспорт?
Коли запрацює метро та громадський транспорт?
НАТО посилить партнерство з Україною задля боротьби з пандемією
НАТО посилить партнерство з Україною задля боротьби з пандемією
Яким особам доплатять грошову допомогу у розмірі 1 тис. гривень
Яким особам доплатять грошову допомогу у розмірі 1 тис. гривень
Як оновити інтер'єр на весняний, не виходячи з дому
Як оновити інтер'єр на весняний, не виходячи з дому
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся