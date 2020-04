Австрія почала послаблювати карантин

У вівторок уперше за місяць у країні відкрилися більшість магазинів, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Загалом відчинили двері близько 14 300 закладів торгівлі - невеликі точки, а також садово-будівельні магазини незалежно від розміру. Роботу відновили магазини господарських товарів, одягу та взуття, окулярів, квітів, книгарні та інші крамниці. Головна вимога – їхня площа не має перевищувати 400 квадратних метрів.

Також відкрилися автомийки на АЗС (без самообслуговування), майстерні з ремонту автомобілів та велосипедів, як і відновилася торгівля залізом, деревом та коштовними металами, запрацювали ломбарди.

У всіх закладах торгівлі обов’язково носити маски та дотримуватися дистанції – у крамницях площею до 400 кв. м може перебувати максимум 20 покупців одночасно (1 людина на 20 кв. м). Власникам магазинів, які пускатимуть більше клієнтів, загрожує штраф до 3600 євро.

NEW: Mon 13 April update of coronavirus trajectories

Daily deaths:

• US & UK still trending up, though the peak could be in sight for both

• Success stories in dark blue: Australia, Norway, Austria locked down early => gentle slopes

Live charts: https://t.co/JxVd2cG7KI pic.twitter.com/IRRT5FgcSW

— John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) April 13, 2020