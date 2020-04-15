НАТО посилить партнерство з Україною задля боротьби з пандемією

Новини України:НАТО використовує українські літаки Ан-124 "Руслан" і Ан-225 для стратегічних повітряних перевезень.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Україна забезпечує стратегічні повітряне перевезення для країн НАТО під час пандемії коронавірусу. Відповідне відео виступу глави альянсу опублікував 15 квітня Генштаб ЗСУ.

Відповідаючи на питання про залучення країн-партнерів до операції НАТО з протидії COVID-19 з урахуванням використання найбільших у світі українських літаків Ан-124 "Руслан" і Ан-225 Мрія, Столтенберг зазначив, що Україна допомагає союзникам НАТО завдяки своїм літакам.

"Є українські літаки, що НАТО використовує для того, щоб забезпечити стратегічні перевезення. Я бачив ці літаки, вони величезні. У них надзвичайні потужності. Українські літаки демонструють, як НАТО співпрацює з країною-партнером Україною, щоб здійснювати повітряні перевезення союзників альянсу.

Ці літаки вже довгий період часу є дуже важливими для перевезення медичного обладнання з Китаю навколо світу в країни-члени НАТО в Європі. Тобто так, ми працюємо з Україною і вітаємо тісну співпрацю з Україною", − сказав Столтенберг.

За його словами, зараз НАТО розглядає можливість посилення партнерства з Україною.