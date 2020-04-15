У Британії 106-річна жінка вилікувалась від коронавірусу

Світові новини:Жінці вистачило три тижні для повного одужання, після чого її виписали з лікарні у місті Бірмінгем.

У Великій Британії 106-річна Конні Тітчен вилікувалася від нового коронавірусу (COVID-19). Про це повідомляє Sky News.

«106-річну жінку, яку вважають найстаршим пацієнтом у Великій Британії, що вилікувався від коронавірусу, виписали з лікарні», - йдеться у повідомленні.

Конні Тітчен, яка пережила дві світові війни у 20 столітті, минулого місяця була госпіталізована з підозрою на пневмонію. Однак пізніше у неї діагностували коронавірус.

Як повідомлялося, у світі станом на 15 квітня коронавірусом інфіковані понад 2 млн осіб, загинули 126 754 особи та 484 597 осіб одужали.