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У Британії 106-річна жінка вилікувалась від коронавірусу

У Британії 106-річна жінка вилікувалась від коронавірусу
20:56 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: sky.com

Світові новини:Жінці вистачило три тижні для повного одужання, після чого її виписали з лікарні у місті Бірмінгем.

У Великій Британії 106-річна Конні Тітчен вилікувалася від нового коронавірусу (COVID-19). Про це повідомляє Sky News.

«106-річну жінку, яку вважають найстаршим пацієнтом у Великій Британії, що вилікувався від коронавірусу, виписали з лікарні», - йдеться у повідомленні.

Конні Тітчен, яка пережила дві світові війни у 20 столітті, минулого місяця була госпіталізована з підозрою на пневмонію. Однак пізніше у неї діагностували коронавірус.

Від коронавірусу в Італії померли 120 лікарів

Як повідомлялося, у світі станом на 15 квітня коронавірусом інфіковані понад 2 млн осіб, загинули 126 754 особи та 484 597 осіб одужали.

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Все по темі:

Британия, Пенсионер, Велика Британія, Коронавірус, Одужання.
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