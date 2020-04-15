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ФРН продовжила контроль на кордонах ще на 20 днів

ФРН продовжила контроль на кордонах ще на 20 днів
22:18 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Контроль на кордонах з цими країнами було запроваджено місяць тому.

Німеччина продовжила контроль на деяких кордонах з державами ЄС ще на 20 днів. Це підтвердив на брифінгу в Берліні в середу речник МВС ФРН Б'орн Грюневельдер.

«Контроль на кордонах з Австрією, Францією, Люксембургом, Данією та Швейцарією продовжено на подальші 20 днів», - сказав Грюневельдер.

Переїзди до Бельгії та Нідерландів з німецького боку не контролюються, втім, посилено спостереження у 30-кілометровій прикордонній зоні - так само, як із Чехію та Польщею, однак, дві останні країни свої кордони до ФРН закрили.

В ЄС визначили передумови для виходу з карантину

Як повідомлялося, з 10 квітня було запроваджено введення обов’язкового двотижневого карантину для іноземців і німців, які в’їжджають у Німеччину будь-якими шляхами.

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Контроль, Карантин, "Кордон", Німеччина, Коронавірус.
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