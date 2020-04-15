ФРН продовжила контроль на кордонах ще на 20 днів

Світові новини:Контроль на кордонах з цими країнами було запроваджено місяць тому.

Німеччина продовжила контроль на деяких кордонах з державами ЄС ще на 20 днів. Це підтвердив на брифінгу в Берліні в середу речник МВС ФРН Б'орн Грюневельдер.

«Контроль на кордонах з Австрією, Францією, Люксембургом, Данією та Швейцарією продовжено на подальші 20 днів», - сказав Грюневельдер.

Переїзди до Бельгії та Нідерландів з німецького боку не контролюються, втім, посилено спостереження у 30-кілометровій прикордонній зоні - так само, як із Чехію та Польщею, однак, дві останні країни свої кордони до ФРН закрили.

Як повідомлялося, з 10 квітня було запроваджено введення обов’язкового двотижневого карантину для іноземців і німців, які в’їжджають у Німеччину будь-якими шляхами.