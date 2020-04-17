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У Чехії вперше не зафіксовано жодної смерті від коронавірусу

У Чехії вперше не зафіксовано жодної смерті від коронавірусу
02:13 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Кількість заражених коронавірусом на ранок 16 квітня становить 6 303 людини.

У Чехії за минулу добу не зафіксували жодного летального випадку, пов'язаного з коронавірусом, уперше з 23 березня.

Про це повідомляє Radio Prague.

"У середу, 15 квітня, ніхто з пацієнтів, госпіталізованих у чеських лікарнях з COVID-19, не помер, як випливає зі статистики МОЗ. Відсутність летальних випадків від коронавірусної інфекції не зареєстровано вперше з 23 березня", - йдеться в повідомленні.

У середу лабораторії провели 8 332 тести на наявність хвороби, це є найвищим показником з початку тестування в країні. Кількість заражень зросла на 160, що за день менше, ніж перед великодніми вихідними, які випали на 11-13 квітня.

У Німеччині рекордна смертність від коронавірусу

За даними сайту Worldometer, у світі вже зареєстрували більш як два мільйони випадків зараження коронавірусом, з них - більш як півмільйона одужали і 135 562 особи померли.

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Чехия, Статистика, Карантин, Пандемия, Смерти, Європа, Коронавірус.
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