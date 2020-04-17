Скачать
П'ятниця, 17.04.2020
Основна інформація про коронавірус у світі
Основна інформація про коронавірус у світі
На Волині третина інфікованих - медики
На Волині третина інфікованих - медики
Легенда футболу Норман Гантер вмер від коронавірусу
Легенда футболу Норман Гантер вмер від коронавірусу
До дня мистецтва Google оновила віртуальні екскурсії по музеях і виставках
До дня мистецтва Google оновила віртуальні екскурсії по музеях і виставках

За добу в Іспанії померли майже 600 осіб

За добу в Іспанії померли майже 600 осіб
17:56 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Нині в країні вже померли 19 478 осіб від захворювання на COVID-19.

За останню добу в Іспанії від коронавірусу (COVID-19) померли ще 585 осіб. Про це повідомляє El Pais із посиланням на дані МОЗ країни.

«В Іспанії загинули 585 осіб від коронавірусу за останні 24 години», - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість зареєстрованих випадків хвороби в Іспанії становить вже 188 068 людей. Серед них 74 797 осіб вилікувалися.

У Чехії вперше не зафіксовано жодної смерті від коронавірусу

Зазначається, що за останню добу кількість нових випадків захворювання зросло на 5 252 особи.

У МОЗ наголошують, що в країні триває спад у госпіталізації нових пацієнтів.

Як повідомлялося, станом на ранок 17 квітня у світі зафіксовано 2182823 випадки коронавірусу, з них 145551 летальні, 547589 - вилікувалися.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Смерть, Іспанія, Коронавірус, Пандемія коронавірусу.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Страсна п'ятниця 2020: традиції, прикмети і заборони цього дня
02 Який секрет краси у жінок різних країн світу
03 Колишній президент ФІФА Зепп Блаттер назвав країни, що можуть прийняти ЧС-2022
04 Футболісту "Реалу" загрожує тюремний срок
05 У Європі створили додаток, що допоможе уникати контактів з хворими на COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Завод із виробництва спирту на Черкащині відновив свою роботу
Завод із виробництва спирту на Черкащині відновив свою роботу
Чому важко повністю загасити пожежу під Чорнобилем
Чому важко повністю загасити пожежу під Чорнобилем
Епіфаній: ПЦУ може залишитись без благодатного вогню
Епіфаній: ПЦУ може залишитись без благодатного вогню
Добірка мотивуючих книг для прочитання на карантині
Добірка мотивуючих книг для прочитання на карантині
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся