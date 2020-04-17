За добу в Іспанії померли майже 600 осіб

Світові новини:Нині в країні вже померли 19 478 осіб від захворювання на COVID-19.

За останню добу в Іспанії від коронавірусу (COVID-19) померли ще 585 осіб. Про це повідомляє El Pais із посиланням на дані МОЗ країни.

«В Іспанії загинули 585 осіб від коронавірусу за останні 24 години», - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість зареєстрованих випадків хвороби в Іспанії становить вже 188 068 людей. Серед них 74 797 осіб вилікувалися.

Зазначається, що за останню добу кількість нових випадків захворювання зросло на 5 252 особи.

У МОЗ наголошують, що в країні триває спад у госпіталізації нових пацієнтів.

Як повідомлялося, станом на ранок 17 квітня у світі зафіксовано 2182823 випадки коронавірусу, з них 145551 летальні, 547589 - вилікувалися.