У Нідерландах виявили 31,5 тисяч випадків коронавірусу

Світові новини:У Нідерландах до 28 квітня діють обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу.

У Нідерландах станом на середину дня 18 квітня кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 зросла до 31 589, помер 601 інфікований.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 142 людини померло, виявлено 1140 нових хворих. Загалом (у країні - ред.) 31 589 хворих, з них 3 601 помер”, - повідомили в RIVM.

Як повідомлялося, у Нідерландах розглядають можливість послаблення карантину після 28 квітня. Прем'єр-міністр Марк Рютте наголосив, що рішення прийматиметься наступного тижня, воно залежить від того, чи зростатиме кількість хворих і госпіталізованих.

Усі заходи за участю значної кількості людей в країні заборонено до 1 червня. Це стосується і подій, на які збирається менш як 100 осіб. Людей закликали не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.