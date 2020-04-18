Скачать
Субота, 18.04.2020
У Єрусалимі зійшов благоданий вогонь (Відео)
У Єрусалимі зійшов благоданий вогонь (Відео)
Коли та де дивитися Великодні богослужіння
Коли та де дивитися Великодні богослужіння
Андрій Лунін провів онлайн тренування для іспанської "Ов’єдо"
Андрій Лунін провів онлайн тренування для іспанської "Ов’єдо"
Рецепт пасхального печива від королеви Єлизавети II
Рецепт пасхального печива від королеви Єлизавети II

У Нідерландах виявили 31,5 тисяч випадків коронавірусу

У Нідерландах виявили 31,5 тисяч випадків коронавірусу
17:42 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:У Нідерландах до 28 квітня діють обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу.

У Нідерландах станом на середину дня 18 квітня кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 зросла до 31 589, помер 601 інфікований.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 142 людини померло, виявлено 1140 нових хворих. Загалом (у країні - ред.) 31 589 хворих, з них 3 601 помер”, - повідомили в RIVM.

У Бельгії за добу підтверджено 303 випадків коронавірусу

Як повідомлялося, у Нідерландах розглядають можливість послаблення карантину після 28 квітня. Прем'єр-міністр Марк Рютте наголосив, що рішення прийматиметься наступного тижня, воно залежить від того, чи зростатиме кількість хворих і госпіталізованих.

Усі заходи за участю значної кількості людей в країні заборонено до 1 червня. Це стосується і подій, на які збирається менш як 100 осіб. Людей закликали не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Пандемия, Хвороба, Нідерланди, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Привітання з Великоднем 2020: найкращі картинки та побажання
02 Велика субота 2020: народні прикмети та історія свята
03 Правоохоронці склали 7 тисяч адміністративних протоколів за порушення карантину
04 Весь світ буде слідкувати онлайн за сходженням Благодатнього вогню
05 Тоні Блум власник "Брайтона" пропонує ввести стелю зарплат
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Укргідрометцентр пояснив причину смогу в Києві
Укргідрометцентр пояснив причину смогу в Києві
У Бельгії за добу підтверджено 303 випадків коронавірусу
У Бельгії за добу підтверджено 303 випадків коронавірусу
ПЦУ приймає онлайн-записки за здоров'я та за упокій
ПЦУ приймає онлайн-записки за здоров'я та за упокій
Ідеї, як прикрасити будинок до Великодня
Ідеї, як прикрасити будинок до Великодня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся