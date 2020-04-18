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Польща продовжила іноземцям легальне перебування в Польщі

Польща продовжила іноземцям легальне перебування в Польщі
17:55 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:На цей період автоматично продовжено дозволи на працю, сезонну працю, а також можливість працевлаштування на підставі заяви працедавця.

Президент Польщі Анджей Дуда у п’ятницю підписав закон про “Антикризовий щит” – положення щодо допомоги підприємцям та працівникам на період епідемії COVID-19.

Документом передбачається автоматичне продовження легальності перебування у Польщі іноземців, зокрема й громадян України, на весь період епідемії плюс 30 днів після його завершення.

Зокрема, положення закону стосуються тих громадян України, в яких дія дозвільних документів на перебування і роботу в Польщі завершилася після 14 березня, коли у країні оголошено стан епідемії.

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Автоматично буде продовжено термін перебування в Польщі на період епідемії та 30 днів після нього тим громадянам України, які перебувають в РП на підставі національної та шенгенської віз, карт тимчасового проживання та у межах безвізового режиму. При цьому нових віз чи позначок у закордонному паспорті ставити не потрібно.

Якщо хтось з українців бажатиме повернутися додому під час епідемії в Польщі та 30 днів після неї, то йому не загрожуватиме депортація за прострочений термін перебування в РП.

За приблизними оцінками, у Польщі зараз може перебувати близько мільйона громадян України. Після закриття кордонів і введення стану епідемії з Польщі до України виїхало не менше 170 тис. трудових мігрантів.

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Карантин, Пандемия, Польща, Коронавірус.
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