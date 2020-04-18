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У штаб-квартирі ООН продовжили карантин до кінця травня

У штаб-квартирі ООН продовжили карантин до кінця травня
21:17 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:На період карантину прапор ООН залишатиметься приспущеним "на знак солідарності з жителями Нью-Йорка, які борються із пандемією".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш продовжив карантинні заходи для штаб-квартири Організації до кінця наступного місяця. Про це повідомив у суботу в коментарі Укрінформу речник Постійного представництва України при ООН та віцеголова Комітету ООН з питань інформації Олег Ніколенко.

"Штаб-квартира ООН продовжила дистанційний режим роботи до 31 травня. Йдеться як про діяльність співробітників Секретаріату, так і про доступ до будівлі акредитованих делегатів", - розповів представник української дипмісії.

Він уточнив, що основна робота міжнародної організації та постійних представництв у цей період відбуватиметься в режимі відеоконференцій та офіційного листування. Решту заходів скасовано або перенесено на пізніший час.

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Як повідомлялося, 16 квітня губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо оголосив про те, що продовжує карантинні заходи до 15 травня. Штат Нью-Йорк залишається епіцентром захворювання на коронавірус не тільки в Сполучених Штатах. Станом на суботу в штаті зареєстровано понад 229,6 тис. випадків інфікування COVID-19 людей. А це більше, ніж у будь-якій іншій країні.

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ООН, Карантин, Штаб-квартира ООН, Коронавірус.
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