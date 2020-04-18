Коронавірус в Італії йде на спад

Світові новини:За минулу добу в країні зафіксовано 482 летальні випадки, тоді як днем раніше було 575.

В Італії загальна кількість летальних випадків від коронавірусу перевищила 23 тисячі, хоча за останню добу зафіксовано менше смертей, ніж у попередню. Про це повідомляє ANSA.

"В Італії унаслідок зараження коронавірусом померло 23 227 осіб", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Італії зберігається тенденція до зниження кількості пацієнтів з коронавірусом у відділеннях інтенсивної терапії. На сьогодні їх кількість становить 2 733, що на 79 пацієнтів менше, ніж у попередню добу.

За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби в Італії наразі становить 175 925. Одужало вже 44 927 людей.

Як повідомлялося, у світі підтверджено 2 279 742 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 156 308 летальних, 583 320 осіб одужало.