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Коронавірус в Італії йде на спад

Коронавірус в Італії йде на спад
22:26 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:За минулу добу в країні зафіксовано 482 летальні випадки, тоді як днем раніше було 575.

В Італії загальна кількість летальних випадків від коронавірусу перевищила 23 тисячі, хоча за останню добу зафіксовано менше смертей, ніж у попередню. Про це повідомляє ANSA.

"В Італії унаслідок зараження коронавірусом померло 23 227 осіб", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Італії зберігається тенденція до зниження кількості пацієнтів з коронавірусом у відділеннях інтенсивної терапії. На сьогодні їх кількість становить 2 733, що на 79 пацієнтів менше, ніж у попередню добу.

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За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби в Італії наразі становить 175 925. Одужало вже 44 927 людей.

Як повідомлялося, у світі підтверджено 2 279 742 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 156 308 летальних, 583 320 осіб одужало.

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Италия, Эпидемия, Пандемия, Хвороба, Коронавірус.
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