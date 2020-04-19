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Єлизавета ІІ скасувала салюти на честь її дня народження через коронавірус

Єлизавета ІІ скасувала салюти на честь її дня народження через коронавірус
09:51 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Королева Британії через пандемію скасувала салюти з нагоди свого дня народження.

У зв'язку з пандемією коронавірусу британська королева Єлизавета II попросила скасувати святкові салюти, що традиційно проходять на честь її дня народження 21 квітня.

Про це повідомив журналіст британського телеканалу ITV Кріс Шіп у Twitter.

"Королева попросила, щоб у вівторок не влаштовували святкових гарматних залпів з нагоди її 94-го дня народження. Це трапилось вперше протягом її 68-річного правління", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, станом на ранок 18 квітня у світі підтверджено 2 251 770 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 154 311 летальних, 574 386 осіб одужало.

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Згідно з даними Worldometer, у Британії наразі налічується 108 692 випадки COVID-19 та 14 576 летальних випадків унаслідок пандемії.

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Британия, Королева, Монарх, День народження, Єлизавета ІІ, Європа.
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