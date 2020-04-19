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У Польщі відзначили річницю повстання у Варшавському гетто

У Польщі відзначили річницю повстання у Варшавському гетто
22:03 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Опівдні пам’ять загиблих у гетто вшанували звуками автомобільних сирен. У десяти місцях, де точилися бої, було покладено квіти.

Покладанням квітів до місць боїв, а також віртуальною акцією “Нарциси” у столиці Польщі відзначили 77-річчя повстання у Варшавському гетто.

«77 років тому, 19 квітня 1943 року, у Варшавському гетто вибухнуло повстання, яке стало відповіддю німцям, котрі розпочали його остаточну ліквідацію. Це було повстання людей, які вирішили, що збережуть свою гідність до кінця, навіть ціною життя – зі зброєю в руках і з піднятою головою», - зазначив у Facebook президент Польщі Анджей Дуда.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький написав у Twitter, що повстання у гетто було «проявом величезної відваги, але водночас і криком розпачу євреїв, яких щодня вбивали німецькі злочинці».

У попередні роки в рамках акції «Нарциси» волонтери роздавали вирізані з жовтого паперу квіти, які можна було причепити до вбрання. Цьогоріч в умовах карантину у зв’язку з епідемією Covid-19 до акції можна було долучитися у соцмережах, поставивши спеціальну позначку на аватарці.

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Повстання у Варшавському гетто, яке розпочалося 19 квітня 1943 року, стало першим таким актом спротиву в окупованій нацистами Європі. Його було жорстоко придушено упродовж місяця, загинули понад 56 тис. мешканців гетто.

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Варшава, Польща, Річниця, Варшавське гетто.
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